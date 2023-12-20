Более чем 76 тысяч игр и приложений для iOS «утекло» из сервиса Apple

Больше терабайта игр и приложений для iOS «сбежали» от Apple в интернет, сообщает 4PDA. На сайте сервиса Wayback Machine обнаружился архив, включающий более 76 000 игр и приложений для iOS, многие из которых никогда не издавались на платформе.
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