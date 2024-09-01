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Царьград

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Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой и выпускать ЦФА

Мосбиржа не планирует запускать торги криптовалютой и выпускать ЦФА

Московская биржа не планирует запускать торги криптовалютой, а также выпускать свои цифровые финансовые активы, заявили в торговой площадке.

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