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Слухи о доме престарелых и сложные отношения с дочерью: как сейчас живет звезда «Аншлага» Клара Новикова

Слухи о доме престарелых и сложные отношения с дочерью: как сейчас живет звезда «Аншлага» Клара Новикова

Исчезновение Клары Новиковой с телевизионных экранов в последние годы спровоцировало волну домыслов. В Сети и прессе обсуждали самые мрачные сценарии: от тяжелой болезни и эмиграции до слухов о том, что родная дочь якобы отправила артистку в дом престарелых.

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