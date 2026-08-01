Слухи о доме престарелых и сложные отношения с дочерью: как сейчас живет звезда «Аншлага» Клара Новикова

Исчезновение Клары Новиковой с телевизионных экранов в последние годы спровоцировало волну домыслов. В Сети и прессе обсуждали самые мрачные сценарии: от тяжелой болезни и эмиграции до слухов о том, что родная дочь якобы отправила артистку в дом престарелых.