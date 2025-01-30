А в народном календаре сегодня Антонов день. В старину 30 января зазывали весну – пекли булочки или пироги круглой формы, символизирующие солнце.
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А в народном календаре сегодня Антонов день. В старину 30 января зазывали весну – пекли булочки или пироги круглой формы, символизирующие солнце.