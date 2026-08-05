"Лада-Сервис" привезет безногим Петербурга и ЛО переделанные авто

Людям с ограниченной подвижностью каждый день приходится преодолевать массу бытовых препятствий. Чтобы хоть немного скрасить их будни, Фонд пенсионного и социального страхования закупает для инвалидов специализированные автомобили.
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