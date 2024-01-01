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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Авторы Atomic Heart поздравляют с Новым годом Разработчики одного из лучших шутер...

Авторы Atomic Heart поздравляют с Новым годом Разработчики одного из лучших шутер...

Авторы Atomic Heart поздравляют с Новым годомРазработчики одного из лучших шутеров 2023 года, и однозначно лучшего за всю историю российской игровой индустрии, Atomic Heart, поздравили геймеров с Новым годом, опубликовав душевный праздничный арт.

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