Авторы Atomic Heart поздравляют с Новым годом Разработчики одного из лучших шутер...

Авторы Atomic Heart поздравляют с Новым годомРазработчики одного из лучших шутеров 2023 года, и однозначно лучшего за всю историю российской игровой индустрии, Atomic Heart, поздравили геймеров с Новым годом, опубликовав душевный праздничный арт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)