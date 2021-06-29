Две жизни ценнее одной. Каждый из нас — и цель, и средство

Великий хирург, основатель топографической анатомии Николай Иванович Пирогов (1810.11.25–1881.12.05) во время обороны Севастополя впервые в мире предложил распределять раненых на пять категорий по степени тяжести поражения: 1) безнадёжные и смертельно раненные; 2) тяжело и опасно раненные, требующие безотлагательной помощи; 3) тяжёлые, способные пережить после оказания первичной помощи доставку в госпиталь; 4) подлежащие отправке в госпиталь; 5) легко раненные, получающие помощь (наложение лёгкой повязки или извлечение поверхностно сидящей пули) на месте.