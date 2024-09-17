В Смоленской области осудили сотрудницу полиции

По ее словам, гражданка вела себя грубо В апреле этого года в дежурную часть в Гагарине поступило сообщение местной жительницы о том, что ее соседи нарушают тишину - их собака громко воет и мешает отдыхать, а на замечания никакой реакции не поступало.
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