В Смоленской области осудили сотрудницу полиции

По ее словам, гражданка вела себя грубо В апреле этого года в дежурную часть в Гагарине поступило сообщение местной жительницы о том, что ее соседи нарушают тишину - их собака громко воет и мешает отдыхать, а на замечания никакой реакции не поступало.