В Ниспоренах обсудили вопросы утилизации отходов 

Министр окружающей среды Сергей Лазаренку встретился с примарами, районными советниками, инспекторами по охране окружающей среды и службами деконцентрации Ниспоренского района, чтобы обсудить вопросы охраны окружающей среды и управления отходами в Ниспоренском, Унгенском и Кэлэрашском районах.