В Ниспоренах обсудили вопросы утилизации отходов 

Министр окружающей среды Сергей Лазаренку встретился с примарами, районными советниками, инспекторами по охране окружающей среды и службами деконцентрации Ниспоренского района, чтобы обсудить вопросы охраны окружающей среды и управления отходами в Ниспоренском, Унгенском и Кэлэрашском районах.
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