❗️ Крымчанина обвиняют в двух жестоких убийствах, совершённых в 90-х годах 18 декабря 1993 года группа людей в селе Червоное Сакского района напала на 25-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга.
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❗️ Крымчанина обвиняют в двух жестоких убийствах, совершённых в 90-х годах 18 декабря 1993 года группа людей в селе Червоное Сакского района напала на 25-летнего предпринимателя из Санкт-Петербурга.