Друзья
БлогПравилаСтихипутешествияСказочнаяНеллиН-книгиюмор
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Друзья

10 446 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Суда, спасающиеся от атак хуситов, теперь сталкиваются с новой африканской опасностью Суда, курсирующие вокруг южной...Нарендра Моди в Р...
  • Юрий Ильинов
    «Остановить нельзя»: В США сообщили плохие новости Уилкерсон: в связи с подъемом России и КНР господство США терпит ...Нарендра Моди в Р...
  • Надежда
    Конечно же нет, фашингтону не нужен мирНайдут ли отклик ...

Найдут ли отклик мирные инициативы Виктора Орбана

Найдут ли отклик мирные инициативы Виктора Орбана

Найдут ли отклик мирные инициативы Виктора Орбана Перед выборами в Европарламент премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией, он приложит для этого все усилия и призывает голосовать за партии, которые выступают за мир, а не за войну.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Ильинов
«Опасный период». В США рассказали о последствиях покушения на Трампа Офицер Дэвис: покушение на Трампа говорит о начале опасного периода Недавнее покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа знаменует собой начало чрезвычайно опасного периода как в самих Соединенных Штатах, так и за их пределами. Такое заявление сделал на своей странице в соцсети X офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис. «Мы вступаем в очень опасный период, в некотором смысле даже более нестабильный, чем в 1968 году, когда в конечном итоге были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг-младший. Ставки сегодня еще выше, поскольку крупный конфликт в Европе продолжает разгораться, неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе волнует многие страны, а внутренние разногласия в Америке имеют взрывной характер», подчеркнул военный. Дэвис выступил с призывом к американским властям стремиться к миру и работать над снижением политической ненависти. Он выразил уверенность в том, что, если Америка продолжит двигаться в этом направлении с демонизацией неугодных персон, это с высокой долей вероятности спровоцирует возникновение непоправимых последствий. «Да, это настолько серьезно», подытожил офицер армии США. Напомним, во время вчерашнего выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания Трамп был вынужден прервать свою речь из-за происшествия со стрельбой. На записях видно, как после инцидента политика сопровождает охрана, а на его ухе видны следы крови. Позднее Трамп сообщил, что потерял много крови. По информации Секретной службы США, подозреваемый, открывший несколько выстрелов в сторону сцены, был ликвидирован. В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили серьезные ранения.
Ответить
15 час.
Юрий Ильинов
Генсек НАТО не поддержал идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи сбивать над Украиной российские ракеты, которые летят в сторону Польши. Возможность перехвата над Украиной ракет, летящих в западном направлении, предусмотрена в оборонном соглашении Киева и Варшавы. Столтенберг выступил против, подчеркнув, что НАТО «не станет частью конфликта». «Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта», — сказал он в эфире украинского телемарафона (цитата по «Укринформ»). При этом генсек заявил, что альянс наращивает поддержку Украины, в том числе укрепляет ПВО страны: Киеву поставляется больше наземных систем и ракет к ним, также большую роль в отражении воздушных атак должны сыграть истребители F-16, которые украинской стороне направили Дания и Нидерланды. 8 июля Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, оно предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве, выпущенных в западном направлении. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава привлечет союзников по НАТО для обсуждения этой идеи. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не будет сбивать ракеты, не получив согласия Североатлантического альянса, но несколько дней спустя глава МИДа Радослав Сикорский заявил, что предложение обсуждается. В последние месяцы Польша несколько раз поднимала в воздух в связи с «интенсивной активностью дальней авиации» России по ночам, когда на Украине звучала воздушная тревога, а в нескольких городах раздавались взрывы. В марте Минобороны Польши сообщило, что на территорию страны залетела крылатая ракета, пробывшая там 39 секунд. В ноябре 2022 года две ракеты упали в селе Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, погибли два человека. Минобороны России заявляло, что не наносило ударов по территории рядом с польско-украинской границей, а обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Прокуратура Польши подтвердила, что ракета была украинской.
Ответить
15 час.
Надежда
Конечно же нет, фашингтону не нужен мир
Ответить
15 час.

Картина дня

наверх