Найдут ли отклик мирные инициативы Виктора Орбана

«Опасный период». В США рассказали о последствиях покушения на Трампа Офицер Дэвис: покушение на Трампа говорит о начале опасного периода Недавнее покушение на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа знаменует собой начало чрезвычайно опасного периода как в самих Соединенных Штатах, так и за их пределами. Такое заявление сделал на своей странице в соцсети X офицер американской армии в отставке Дэниел Дэвис. «Мы вступаем в очень опасный период, в некотором смысле даже более нестабильный, чем в 1968 году, когда в конечном итоге были убиты Роберт Кеннеди и Мартин Лютер Кинг-младший. Ставки сегодня еще выше, поскольку крупный конфликт в Европе продолжает разгораться, неопределенность в Индо-Тихоокеанском регионе волнует многие страны, а внутренние разногласия в Америке имеют взрывной характер», подчеркнул военный. Дэвис выступил с призывом к американским властям стремиться к миру и работать над снижением политической ненависти. Он выразил уверенность в том, что, если Америка продолжит двигаться в этом направлении с демонизацией неугодных персон, это с высокой долей вероятности спровоцирует возникновение непоправимых последствий. «Да, это настолько серьезно», подытожил офицер армии США. Напомним, во время вчерашнего выступления на предвыборном митинге в штате Пенсильвания Трамп был вынужден прервать свою речь из-за происшествия со стрельбой. На записях видно, как после инцидента политика сопровождает охрана, а на его ухе видны следы крови. Позднее Трамп сообщил, что потерял много крови. По информации Секретной службы США, подозреваемый, открывший несколько выстрелов в сторону сцены, был ликвидирован. В результате стрельбы один из зрителей погиб, еще двое получили серьезные ранения.

Юрий Ильинов

Генсек НАТО не поддержал идею сбивать летящие в сторону Польши ракеты Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил против идеи сбивать над Украиной российские ракеты, которые летят в сторону Польши. Возможность перехвата над Украиной ракет, летящих в западном направлении, предусмотрена в оборонном соглашении Киева и Варшавы. Столтенберг выступил против, подчеркнув, что НАТО «не станет частью конфликта». «Политика НАТО неизменна — мы не будем участвовать в этом конфликте. Мы не станем частью конфликта», — сказал он в эфире украинского телемарафона (цитата по «Укринформ»). При этом генсек заявил, что альянс наращивает поддержку Украины, в том числе укрепляет ПВО страны: Киеву поставляется больше наземных систем и ракет к ним, также большую роль в отражении воздушных атак должны сыграть истребители F-16, которые украинской стороне направили Дания и Нидерланды. 8 июля Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам президента Украины Владимира Зеленского, оно предусматривает возможность перехвата ракет в украинском воздушном пространстве, выпущенных в западном направлении. Польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава привлечет союзников по НАТО для обсуждения этой идеи. Министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что Польша не будет сбивать ракеты, не получив согласия Североатлантического альянса, но несколько дней спустя глава МИДа Радослав Сикорский заявил, что предложение обсуждается. В последние месяцы Польша несколько раз поднимала в воздух в связи с «интенсивной активностью дальней авиации» России по ночам, когда на Украине звучала воздушная тревога, а в нескольких городах раздавались взрывы. В марте Минобороны Польши сообщило, что на территорию страны залетела крылатая ракета, пробывшая там 39 секунд. В ноябре 2022 года две ракеты упали в селе Пшеводув, которое расположено в 8 км от границы с Украиной. Одна из них взорвалась, погибли два человека. Минобороны России заявляло, что не наносило ударов по территории рядом с польско-украинской границей, а обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Прокуратура Польши подтвердила, что ракета была украинской.