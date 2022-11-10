Макс Ферстаппен: «Важно, чтобы Перес в чемпионате остался впереди Леклера»

«Ред Булл» рассчитывает завершить сезон-2022 на первой и второй позициях в личном зачете. Макс Ферстаппен уже выиграл чемпионский титул, но борьба за второе место не завершена – за два Гран-при до конца сезона второй пилот «Ред Булл» Серхио Перес опережает Шарля Леклера из «Феррари» всего на 5 зачетных баллов.
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