В центре Владивостока водитель на минивэне устроил погром

Во Владивостоке автомобилист снес фонарный столб в центре города, сообщает PRIMPRESS. Водитель на минивэне вылетел на тротуар на Алеутской, возле здания музея Арсеньева, снес ограждение и опору освещения вместе с дорожным знаком.
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