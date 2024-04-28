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В центре Владивостока водитель на минивэне устроил погром

В центре Владивостока водитель на минивэне устроил погром

Во Владивостоке автомобилист снес фонарный столб в центре города, сообщает PRIMPRESS. Водитель на минивэне вылетел на тротуар на Алеутской, возле здания музея Арсеньева, снес ограждение и опору освещения вместе с дорожным знаком.

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