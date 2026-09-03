Горячий «подарок» для ВСУ: как «случайный» пожар на польском заводе дронов обнажил слабость НАТО

Горит уже шестой европейский оборонный завод за месяц (видео). Камеры фиксируют диверсанта в балаклаве.
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