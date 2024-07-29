Коллаж Царьграда Конечно, одних только экспертных мнений мало. Но слишком уж много событий произошло на этой неделе, которые позволяют сделать вывод о том, что наступили новые реалии специальной военной операции (СВО).
Особый отряд Генерала Армагеддона. Наступили новые реалии СВО?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Алтайцев
Царьград опять гадит России.Пример тому этот поганый опросник. Уж с какой ненавистью к Суровикину он составлен на радость всей антироссийской тупой сволочи. Мерзко читать вопросы.
Ответить
14 час.
Владимир Алтайцев
Каждый день идут репортажи о СВО на 10, 7, 2, 4, каналах. КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
14 час.
Геннадий Бережнов
Когда писать нечего исходя из реальности, то в дело идут фантасты!
Ответить
13 час.
Свежие комментарии