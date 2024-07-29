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Особый отряд Генерала Армагеддона. Наступили новые реалии СВО?

Особый отряд Генерала Армагеддона. Наступили новые реалии СВО?

Коллаж Царьграда Конечно, одних только экспертных мнений мало. Но слишком уж много событий произошло на этой неделе, которые позволяют сделать вывод о том, что наступили новые реалии специальной военной операции (СВО).

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Царьград  опять  гадит России.Пример тому  этот  поганый  опросник. Уж  с какой  ненавистью к Суровикину  он составлен  на  радость всей  антироссийской  тупой  сволочи. Мерзко  читать  вопросы.
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14 час.
Владимир Алтайцев
Каждый  день идут  репортажи о СВО  на  10, 7, 2, 4, каналах. КАЖДЫЙ  ДЕНЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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14 час.
Геннадий Бережнов
Когда писать нечего исходя из реальности, то в дело идут фантасты!
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13 час.

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