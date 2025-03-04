Театр-студия Шиловского покажет французскую историю «Восемь любящих женщин»

Гости увидят иронический детектив по пьесе Робера Тома.Фото: пресс-служба театраВ марте и апреле Театр-студия Всеволода Шиловского приглашает гостей на показы иронического детектива «Восемь любящих женщин», поставленного по пьесе знаменитого драматурга Робера Тома.
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