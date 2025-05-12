Запад негодует: как Путин переиграл иностранные спецслужбы перед парадом Победы

МОСКВА, 12 мая, ФедералПресс. На Красной площади в Москве состоялся грандиозный парад Победы. Гостями мероприятия стали десятки мировых лидеров, откликнувшихся на приглашение российского президента Владимира Путина.
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