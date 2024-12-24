Сказочка о Козявочке на новый лад

Было бы смешно, если бы за Козявку не проголосовало подавляющее большинство кастрюль!

Житель Империи

Вы помните, чем заканчивается фильм «Слуга народа»? Тем, что козявочка расстреливает раду…, вот за это и проголосовали. И за обещание прекратить войну на востоке, на колени ещё вставал…