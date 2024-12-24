Политика как он...
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Политика как она есть

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Сказочка о Козявочке на новый лад

Сказочка о Козявочке на новый лад

Когда родился Козявочка, никакой не секрет. Он родился 25 января, в день Горпины, в каком-то кривом роге непонятно какой с кот и няки.

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Комментарии
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М
Мария
Было бы смешно, если бы за Козявку не проголосовало подавляющее большинство кастрюль!
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12 час.
Житель Империи
Вы помните, чем заканчивается фильм «Слуга народа»? Тем, что козявочка расстреливает раду…, вот за это и проголосовали. И за обещание прекратить войну на востоке, на колени ещё вставал…
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10 час.
Ринат Ахметуллин
Ох как вы правы!
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3 час.

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