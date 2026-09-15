Politico: фон дер Ляйен рискует потерять поддержку коалиции

Европейская пресса считает, что Урсула фон дер Ляйен в своём ежегодном выступлении для Европарламента рискует потерять поддержку из-за напряжений в коалиции и необходимости выбрать между прежними экологическими обязательствами и сотрудничеством с ультраправыми.