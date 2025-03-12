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Царьград

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"Начало войны": Слово Путина. Возмездие за Москву - Зеленский сбежал. Генерал раскрыл, зачем нужны "30 дней" – удары по России будут жёстче

"Начало войны": Слово Путина. Возмездие за Москву - Зеленский сбежал. Генерал раскрыл, зачем нужны "30 дней" – удары по России будут жёстче

Вскоре после окончания переговоров в Саудовской Аравии между американской и украинской стороной, Ермак выступил с официальным заявлением, что Киев готов согласиться на временное перемирие в 30 дней немедленно.

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