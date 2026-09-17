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Царьград

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Иранский советник заявил о блокировке Ормузского пролива

Иранский советник заявил о блокировке Ормузского пролива

Советник верховного лидера Ирана, Мохаммад Багер Зольгадр, заявил, что Ормузский пролив останется закрытым для судоходства, пока у власти остаются президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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