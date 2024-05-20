Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо. Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать.
На Украине пытаются перевести на мову слово "вертолет"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Так есть же название вертолета на мове. "ГВИНТОКРИЛ"... (в этом слове буква "и" читается как "ы")...... От украинского слова "гвинт" - винт (в русском слове "и" читается как "и"😀)...
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