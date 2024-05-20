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На Украине пытаются перевести на мову слово "вертолет"

На Украине пытаются перевести на мову слово "вертолет"

Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо. Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но тем не менее киевские вывески необходимо переписать.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Так есть же название вертолета на мове. &quot;ГВИНТОКРИЛ&quot;... (в этом слове буква &quot;и&quot; читается как &quot;ы&quot;)...... От украинского слова &quot;гвинт&quot; -  винт (в  русском слове &quot;и&quot; читается как &quot;и&quot;😀)...
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