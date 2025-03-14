Глава ОАК назвал Мишустину основную задачу по выпуску Ту-214

Фото: пресс-служба ОАК Премьер-министр России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с генеральным директором Объединенной авиастроительной корпорации Вадимом Бадехой, на которой в том числе обсуждались планы по выпуску лайнеров Ту-214, которые производятся в Казани.