«С меня хватит». Леброн Джеймс не будет гнаться за рекордом Джона Стоктона по количеству передач за карьеру

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс во время матча с «Нью-Йорком» (129:123 ОТ) во вторник обошел Марка Джексона и Стива Нэша по количеству передач за карьеру и поднялся на 4-е место в истории НБА по этому показателю.