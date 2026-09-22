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Татар-информ

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Хуснуллин и Минниханов обсудили необходимость не снижать темпы ввода жилья

Хуснуллин и Минниханов обсудили необходимость не снижать темпы ввода жилья

Фото: пресс-служба Раиса РТ Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин и Раис Татарстана Рустам Минниханов в ходе рабочей поездки последнего в Москву обсудили вопросы социально-экономического развития республики.

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