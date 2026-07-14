Дмитриев: Евросоюз хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфронтация с Россией открывает чиновникам в Евросоюзе и Британии возможность переложить ответственность за свои проблемы на российскую сторону.