Дмитриев: Евросоюз хочет свалить ответственность за свои проблемы на Россию

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что конфронтация с Россией открывает чиновникам в Евросоюзе и Британии возможность переложить ответственность за свои проблемы на российскую сторону.
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