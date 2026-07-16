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Акции «Газпрома» обновили исторический минимум

Акции «Газпрома» обновили исторический минимум

Котировки «Газпрома» впервые опустились ниже 84 рублей, обновив исторический минимум. На акции давят новости о проблемах со строительством «Силы Сибири — 2» и санкциях США, которые предполагают введение пошлин против крупнейших покупателей российских газа и нефти, указывают аналитики .

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