Акции «Газпрома» обновили исторический минимум

Котировки «Газпрома» впервые опустились ниже 84 рублей, обновив исторический минимум. На акции давят новости о проблемах со строительством «Силы Сибири — 2» и санкциях США, которые предполагают введение пошлин против крупнейших покупателей российских газа и нефти, указывают аналитики .