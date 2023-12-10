Медвежий угол
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Медвежий угол

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"В России власть издавна презирала народ и гадила ему": политолог Сатановский дал жесткую оценку политической элите

"В России власть издавна презирала народ и гадила ему": политолог Сатановский дал жесткую оценку политической элите

Интересная жизнь с Vera Star Накануне Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет! ", сделал ряд важных заявлений касающихся российской экономики.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Да... Сатановский сильно завернул!! Обосрал всех в России, начиная  со времен Адама и Евы...
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2 час.
Вадим Кузнецов
&quot;Все&quot; - это кто?
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2 час.
Mихаил Р
То, что ВВП РФ, как ни странно, вырос в 2023, это заслуга в первую очередь Набиуллиной и видимо других экономистов из ЦБ, которые учли ошибки СССР и подготовили финансовую систему России к изоляции, в 2022 году предотвратили отток капитала. Но с другой стороны, торговля нефтью подолжает иметь основное значение в экономике и доходы от нее ттолько увеличились. В последние десять лет нефть приносила России $430 млрд в год при средней цене $67 за баррель. В 2022 доходы выросли до $590 млрд, а в 2023 ожидается $460 млрд. В случае падения цены на нефть, предсказуемо - поднимут налоги, станут активнее тратить резервы, нарастят долг и девальвируют рубль. Кроме этого экономика РФ всё больше и больше зависит от Китая. Хз, чем захочет воспользоваться ещё Китай, кроме огроиных скидок на газ и другие ресурсы, в обмен на &quot;лояльность&quot;...
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1 час.

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