"В России власть издавна презирала народ и гадила ему": политолог Сатановский дал жесткую оценку политической элите

Mихаил Р

То, что ВВП РФ, как ни странно, вырос в 2023, это заслуга в первую очередь Набиуллиной и видимо других экономистов из ЦБ, которые учли ошибки СССР и подготовили финансовую систему России к изоляции, в 2022 году предотвратили отток капитала. Но с другой стороны, торговля нефтью подолжает иметь основное значение в экономике и доходы от нее ттолько увеличились. В последние десять лет нефть приносила России $430 млрд в год при средней цене $67 за баррель. В 2022 доходы выросли до $590 млрд, а в 2023 ожидается $460 млрд. В случае падения цены на нефть, предсказуемо - поднимут налоги, станут активнее тратить резервы, нарастят долг и девальвируют рубль. Кроме этого экономика РФ всё больше и больше зависит от Китая. Хз, чем захочет воспользоваться ещё Китай, кроме огроиных скидок на газ и другие ресурсы, в обмен на "лояльность"...