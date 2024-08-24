ЗЕЛЕНСКИЙ ГОТОВИТ ПРОДОЛЖЕНИЕ ОПЕРАЦИИ "КУРСК". В СВО МОЖЕТ ВСТУПИТЬ ТРЕТЬЯ СТРАНА

В скором времени Украина может нанести удар по Приднестровью. Этот козырь Киев давно приберегает, понимая, что России будет сложно оказать помощь республике, так как потребуется пробивать коридор через Одесскую область.
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