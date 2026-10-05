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Юрист уточнила, что банки вправе взимать комиссию за обмен монет на купюры

Юрист уточнила, что банки вправе взимать комиссию за обмен монет на купюры

Российские банки вправе устанавливать комиссию за обмен монет на банкноты. Об этом 5 октября сообщила журналистам директор по правовым вопросам «Сравни» Юлия Суворова.

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