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В атриуме Большого театра началось прощание с Наталией Касаткиной

В атриуме Большого театра началось прощание с Наталией Касаткиной

В атриуме Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) началась церемония прощания с художественным руководителем и главным балетмейстером Государственного академического театра Наталией Касаткиной, сообщает ТАСС.

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