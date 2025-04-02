О проблеме аутизма рассказала главный детский психиатр НСО Ольга Кирчагло

Что подразумевают, говоря «расстройства аутистического спектра?» РАС – это группа комплексных дезинтегративных нарушений психического развития, которые характеризуются нарушением способности к социальному взаимодействию, коммуникации, стереотипностью поведения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии