Арно Хидирбегишвили: Кто наносит грузинскому народу «удары ниже пояса»

Ударом ниже пояса называют подлые, неожиданные и запрещенные действия в обход всяких правил. Корни фразеологизма — в спортивных единоборствах, где наносить удары ниже пояса запрещено и наказуемо вплоть до дисквалификации за неспортивное поведение Удар ниже пояса очень болезненный, потому что приходится в то место, где у мужчин находится «мужское достоинство», что в переносном смысле означает пенис.