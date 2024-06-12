Развертывание у берегов Флориды: насколько мощна российская ударная подводная лодка класса «Ясень-М»

Изображение издания Military watch Российский военно-морской флот направил атомную подводную лодку класса «Ясень-М» для сопровождения флотилии на Кубу, что отражает более широкую тенденцию к увеличению интереса Москвы к военным операциям в Латинской Америке.
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