Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Карелии горит Онежский судостроительный завод — от здания валит черный дым Как сообщается, пожар вспыхнул в цеху, где хранились ГСМ.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) В Карелии горит Онежский судостроительный завод — от здания валит черный дым Как сообщается, пожар вспыхнул в цеху, где хранились ГСМ.
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