Ленивые онигири - это быстрая и простая версия традиционного японского рисового блюда. Этот рецепт идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусом онигири, не тратя много времени на приготовление.
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