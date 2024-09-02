Депутаты Гордумы поздравили нижегородских школьников и учителей с Днем знаний

Сегодня, 2 сентября, нижегородские школы открыли свои двери для учеников. По традиции депутаты городской Думы Нижнего Новгорода посетили торжественные линейки в учебных заведениях в своих избирательных округах.
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