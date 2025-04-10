В России предложили запретить проведение работодателями субботников

Директор Института исследования проблем современной политики (ИИПСП) Антон Орлов обратился к министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с просьбой оценить возможность установления запрета на поведение работодателями субботников с обязательным участием в них сотрудников.
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