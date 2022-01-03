Елене Новиковой исполнилось 52 года: путь от актрисы театра до стендапера

Елена Новикова родилась 3 января 1970 года в Донецке. В детстве занималась плаванием. После окончания средней школы девушка отправилась в Москву, чтобы поступить в театральный институт, однако прошла конкурс только с четвертого раза.
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