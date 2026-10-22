Журналистское расследование Fox News выявило связи между беспорядками во Франции и молодежными протестами в Индии с требованием отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара, заявил старший редактор телеканала Асра Номани, 22 октября сообщает Times of India.
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