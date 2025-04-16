В Госдуме разработали проект о требованиях к стажу для работы в частных медучреждениях

Это будет способствовать улучшению здоровья населения В правительство на заключение был направлен законопроект об обязательном наличии трудового стажа в государственных медучреждениях в один год для медиков, которые желают работать в частных клиниках.
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