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У мэра Одессы опять нашли русский паспорт — «на этот раз точно»

У мэра Одессы опять нашли русский паспорт — «на этот раз точно»

Нацисты вновь выволокли на свет божий «русский паспорт» мэра Одессы Геннадия Труханова. Несмотря на то, что слухи о наличии у оного «сепарского документа» ходят уже 10 лет — с начала мэрской карьеры Труханов не спешил их опровергать.

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