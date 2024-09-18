У мэра Одессы опять нашли русский паспорт — «на этот раз точно»

Нацисты вновь выволокли на свет божий «русский паспорт» мэра Одессы Геннадия Труханова. Несмотря на то, что слухи о наличии у оного «сепарского документа» ходят уже 10 лет — с начала мэрской карьеры Труханов не спешил их опровергать.