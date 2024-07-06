Мирные инициативы по Украине и восстановление диалога: итоги переговоров Путина и Орбана

Путин выразил стремление России к прекращению боев на Украине. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин провел переговоры с Виктором Орбаном в Москве Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудили в Москве урегулирование украинского конфликта.