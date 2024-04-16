«Девушка была навязчива»: очевидица объяснила выходку Лепса на концерте

Народный артист РФ Григорий Лепс выбил телефон из рук девушки-фанатки на концерте в Костроме. Певцу не понравилось, что поклонница снимала его слишком близко и не отреагировала на просьбы убрать гаджет подальше.
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