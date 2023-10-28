Четвёртое измерение: интересные факты о времени

Время бежит, времени не хватает, время всё лечит… Время постоянно присутствует в нашей жизни, но мы редко задумываемся о нём — нет времени! Я приглашаю вас узнать о времени побольше — из этой новой подборки увлекательных фактов.
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