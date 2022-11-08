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Кайри Ирвинг провел «продуктивную» встречу с Адамом Сильвером, готов выполнить условия возвращения в «Нетс»

Комиссионер НБА Адам Сильвер встретился с разыгрывающим «Бруклина» Кайри Ирвингом, который был временно отстранен за продвижение антисемитского фильма.

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