Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

@ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины.