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Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

Рар объяснил отсутствие Мерца и Макрона в Киеве на 35-летии независимости Украины

@ IMAGO/Christoph Hardt/Global Look Press Tекст: Рафаэль Фахрутдинов Эксперт Рар: Мерц отказался от визита в Киев из-за низкого рейтинга Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон видят рост антиукраинских настроений в своих странах и потому отказались от визита в Киев на 35-летие независимости Украины.

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