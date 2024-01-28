Путин и Лукашенко поучаствовали в вводе в эксплуатацию станции «Восток»

Лидеры России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко по видеосвязи принимают участие в церемонии ввода в опытную эксплуатацию нового зимовочного комплекса станции Восток в Антарктиде, передает РИА Новости.
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