Sun: 40% американцев считают, что Байден может не дожить до конца второго срока

Global Look Press/Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency Около 40% жителей Соединенных Штатов не уверены, что действующий президент их страны Джо Байден в случае переизбрания доживет до конца своего второго срока.
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