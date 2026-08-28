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Орелtimes

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В мэрии Орла рассказали, когда жителям Советского района дадут горячую воду

В мэрии Орла рассказали, когда жителям Советского района дадут горячую воду

Два месяца «моржевания» для жителей Советского района Орла подходят к концу. Жители буквально считают дни, когда снова смогут принять горячую ванну, в комфортных условиях вымыть посуду и помыть пол.

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