В мэрии Орла рассказали, когда жителям Советского района дадут горячую воду

Два месяца «моржевания» для жителей Советского района Орла подходят к концу. Жители буквально считают дни, когда снова смогут принять горячую ванну, в комфортных условиях вымыть посуду и помыть пол.
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